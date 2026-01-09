В Ростовской области несовершеннолетний въехал в дерево

Пострадали двое подростков

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 января. /ТАСС/. Несовершеннолетний, управляя автомобилем Lada, въехал в дерево в Ростовской области, в результате чего пострадали двое находившихся с ним подростков, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

"Около 18:00 [мск] в городе Зверево произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Возле дома №29 по улице Рижской подросток 2012 года рождения, находясь за рулем автомобиля Lada Kalina, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на дерево", - говорится в сообщении.

Травмы получили два несовершеннолетних пассажира 2009 года рождения. "Сейчас пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - отметили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, школьник получил доступ к управлению транспортным средством бесконтрольно. В отношении его родителей составлен административный протокол, материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия процессуального решения.