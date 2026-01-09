В Вологодской области нет света в 51 населенном пункте

Ориентировочное время восстановления электроснабжения 8:00 мск 10 января

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Электроснабжение отсутствует более чем у 1,6 тыс. жителей в 51 населенном пункте Вологодской области из-за непогоды, написал в своем Telegram-канале глава региона Георгий Филимонов.

"На 23:00 [мск] 09.01.2026 электроснабжение отсутствует у 1 604 жителей в 51 населенном пункте в Грязовецком, Вологодском, Череповецком, Тотемском округах", - указано в сообщении.

Вологодский филиал "Россетей" работает в режиме повышенной готовности. В устранении аварий задействованы 5 бригад - 15 человек и 5 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения 8:00 мск 10 января.

Как сообщают "Россети Северо-Запад", в Вологодской области наблюдаются метель и шквалистый ветер. 122 аварийные бригады и 184 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 25 дизельных генераторов общей мощностью 1,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов, добавили в компании.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до 11 января.