В Приморье произошел пожар в частном доме

Площадь возгорания составила около 250 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Пожар тушат в частном трехэтажном доме в городе Артеме в Приморском крае, сообщается в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max.

Сообщение о возгорании трехэтажного частного дома в микрорайоне Глобус поступило в 19:16 (12:16 мск). "Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание частного дома в Артемовском городском округе, - говорится в сообщении. - На момент их прибытия горели крыша дома и пристройка. В настоящее время огнеборцы проводят тушение по повышенному - второму рангу - на площади около 400 кв. м, произошло частичное обрушение кровли".

Позже сообщили о ликвидации открытого горения. Специалисты уточнили, что площадь возгорания составила около 250 кв. м.

"В 21:09 (14:09 мск) пожар локализован. <…> По уточненным данным, площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. В 21:24 (14:24 мск) открытое горение ликвидировано, проводится разборка и проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы 6 единиц техники и 22 человека личного состава.

В новость внесены изменения (15:15 мск) - добавляется информация по тексту.