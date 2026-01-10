Более 3 тыс. жителей Новгородской области остаются без электроснабжения

В Валдайском, Демянском и Крестецком округах сохраняется режим чрезвычайной ситуации, отметил губернатор региона Александр Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. жителей 18 округов Новгородской области остаются без электроснабжения из-за непогоды. На устранение последствий аварий привлечено 282 человека, в трех округах продолжает действовать режим ЧС, сообщил губернатор Александр Дронов.

"Погодные условия в регионе ухудшаются. Без электроэнергии на 12:00 мск 10 января остаются 3 194 человека в 18 округах области. Сейчас работают 78 бригад энергетиков - 282 человека и 88 единиц техники. К вечеру к ним присоединятся еще четыре дополнительные", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в Валдайском, Демянском и Крестецком округах сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Обстановку осложняют продолжающиеся снегопады и сильный ветер.

"Все силы и средства служб мобилизованы. В округах продолжают работу мобильные бригады, которые оказывают адресную помощь жителям. В обесточенные населенные пункты доставляются генераторы и топливо", - добавил Дронов.

Массовые отключения электроэнергии наблюдаются в Новгородской области с начала этого года из-за обильных снегопадов. Режим чрезвычайной ситуации действует в Валдайском, Демянском и Крестецком округах с 3 января, организованы пункты временного размещения людей. Жителям Крестецкого округа бесплатно раздавали бензин. В отдаленные деревни отправили 50 дизель-генераторов. На 8 января энергетики включили 7 140 км ЛЭП и 4 746 трансформаторных подстанций в Новгородской области. Однако вечером 9 января погодные условия ухудшились, аварийные отключения возобновились.