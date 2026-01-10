В Стамбуле актера Джана Ямана задержали с наркотиками

Под стражу также взяты владелец отеля, в котором проводились вечеринки, на которых представители местной элиты употребляли наркотики, и актриса Селен Гёргюзель

Джан Яман © Vittorio Zunino Celotto/ Getty Images

СТАМБУЛ, 10 января. /ТАСС/. Турецкая жандармерия провела антинаркотические рейды в двух ночных клубах Стамбула и пятизвездочном отеле Bebek на берегу Босфора. Задержаны семь человек, в том числе популярные актеры Джан Яман и Селен Гёргюзель, сообщила газета Hurriyet.

Под стражу также взят владелец отеля, в котором, как утверждается, проводились вечеринки, на которых представители местной элиты употребляли наркотики. По данным полиции, хозяин гостиницы превратил свою резиденцию в нелегальный игорный дом. Всего в рейде участвовали порядка 100 полицейских.

Антинаркотические операции в Стамбуле проводятся несколько месяцев. Ранее под стражу по делу о приобретении, хранении и употреблении наркотиков был взят актер Догукан Гюнгёр, известный по сериалу "Клюквенный щербет". Фигурантами дела также стали актриса Эзги Эйюбоглу, сыгравшая в сериале "Великолепный век", и главный редактор телеканала Habertürk Мехмет Акиф Эрсой.

Всего были задержаны порядка 30 человек, в том числе деятели культуры и блогеры.