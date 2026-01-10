В Приморье начали проверку после аварийного отключения электричества

Без электроснабжения остались жители Надеждинского и Хасанского районов

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края организовала проверку после аварийного отключения электроэнергии в Надеждинском и Хасанском районах. Об этом сообщает краевое надзорное ведомство.

По информации приморских электрических сетей АО "ДРСК", в 22:03 (15:03 мск) из-за непогоды аварийно отключилась ЛЭП 110 кВ Западная-Давыдовка. Без электроснабжения частично остались потребители Надеждинского и Хасанского районов края.

"Надзорное ведомство поставило на контроль проведение аварийно-восстановительных работ. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварии и расследование ее причин", - говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Как отметили представители приморских электрических сетей АО "ДРСК", энергетики ведут поиск места повреждения. Линия имеет большую протяженность, пролегает через лесные массивы и труднодоступную местность. Помимо этого работа специалистов осложнена сильными осадками, порывами ветра и отсутствием проезда.