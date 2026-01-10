В Белгородской области при детонации дрона пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 10 января. /ТАСС/. В Белгородской области два мирных жителя получили ранения при детонации FPV-дрона. Об этом сообщает оперштаб региона.

FPV-дрон сдетонировал на парковке предприятия в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В это время там находились двое мужчин, они получили ранения. Бойцы "Орлана" и самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ.

По данным оперштаба, у одного из раненых минно-взрывная травма и осколочное ранение спины, у второго - осколочные ранения ног.