В Челябинске экс-депутата задержали по делу о взяточничестве

Предварительно установлено, что взятка передавалась руководству одного из предприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Челябинской области Ерик Сарсенбаев задержан сотрудниками областного управления ФСБ России в рамках дела о даче взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сотрудниками УФСБ России в рамках расследования дела о даче взятки в особо крупном размере задержан гражданин Сарсенбаев. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно установлено, что взятка передавалась руководству одного из предприятий. Другие подробности пока не раскрываются.

Комментарием пресс-службы Следственного управления СК России по Челябинской области ТАСС пока не располагает.

По данным открытых источников, Сарсенбаев был депутатом Законодательного собрания Челябинской области пятого созыва, входил в комитет по строительной политике.