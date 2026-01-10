В центральной части Белгорода восстановили водоснабжение

В северной части города, от улицы Садовой до поселка Северного, воды нет

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Водоснабжение в центральной части Белгорода, нарушенное после ракетного обстрела ВСУ ночью 8 января, восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

"Водоканал сообщил, что в Белгороде запущены все скважины и насосные станции, кроме насосной станции 3-й Северной зоны. Восстановлена подача воды в центральной части города", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, в северной части города, на которую вода подается от насосной станции 3-й Северной зоны, водоснабжение отсутствует от улицы Садовой до поселка Северного, в том числе по проспекту Б. Хмельницкого, улицам Железнякова, Челюскинцев, Садовой, частично улицы Мичурина, микрорайона Сокол, района аэропорта, микрорайона Оскочное, поселка Северный. Подача воды по этим адресам возможна только после заполнения резервуаров станции.

"Наполнение продолжается медленно, так как разбор воды резко увеличился - большая часть воды разбирается еще до ее попадания в резервуары", - пояснили в пресс-службе.

Как отметили в водоканале, процесс наполнения резервуаров займет еще около трех часов.

Белгород 8 января подвергся ракетному обстрелу ВСУ. Около 556 тыс. жителей региона остались в результате ночного обстрела без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. не было воды. Работы по ликвидации последствий продолжаются.