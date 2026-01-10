После ДТП с автобусом под Красноярском завели дело

Пятеро пассажиров госпитализированы, шестерым оказали медицинскую помощь на месте

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с произошедшим ДТП с участием маршрутного автобуса на загородной трассе в Красноярском крае. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"Следственным отделом по Ужурскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с участием маршрутного автобуса по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Проверку проводит региональная прокуратура.

Утром 10 января 2026 года маршрутный автобус ехал из Ужура в направлении города Назарово. На 112-м км автодороги из-за плохих погодных условий и ограниченной видимости водитель не справился с управлением и столкнулся с движущимся впереди грузовым автомобилем. В автобусе находились 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 17 лет. Пятеро пассажиров госпитализированы, шестерым оказали медицинскую помощь на месте.