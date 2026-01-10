В Екатеринбурге автобус с пассажирами наехал на столб

Медики осматривают водителя и восемь человек, находившихся в салоне

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в Екатеринбурге устанавливают обстоятельства, при которых водитель маршрутного автобуса допустил наезд на опору уличного освещения. Медики осматривают водителя и восемь пассажиров на наличие травм, говорится на странице Госавтоинспекции Свердловской области во "ВКонтакте".

"По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь по маршруту, почувствовал недомогание, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде опоры уличного освещения. В настоящий момент медики осматривают водителя и восьмерых пассажиров на наличие травм", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на месте ДТП осуществляется в обычном режиме.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП. По данным пресс-службы, в учреждение здравоохранения доставлен водитель автобуса. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились трое пассажиров, двое из них госпитализированы. Информация о пострадавших уточняется.