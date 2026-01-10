В ЛНР погибли двое полицейских при исполнении служебного долга
Редакция сайта ТАСС
18:33
ЛУГАНСК, 10 января. /ТАСС/. Двое сотрудников МВД "Сватовский" погибли при исполнении служебного долга в ЛНР. Об этом сообщили в правительстве региона.
Министерство внутренних дел по Луганской Народной Республике выражает соболезнования родным и близким погибших. "МВД по Луганской Народной Республике выражает соболезнования в связи с гибелью сотрудников отдела МВД России "Сватовский" Виктории Гниличенко и Артема Кузнецова. Во время выполнения служебного долга двое сотрудников территориального ОВД погибли", - говорится в Telegram-канале правительства ЛНР.