Глава СК РФ взял на контроль дело о нарушении теплоснабжения поселков в Поморье

Ресурсоснабжающая организация после аварии не обеспечила надлежащий режим работы котельной в поселке Ясный

АРХАНГЕЛЬСК, 10 января. /ТАСС/. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушениями теплоснабжения жителей двух поселков Пинежского округа Архангельской области. Об этом сообщили в инфоцентре СК РФ.

Ранее прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа установила, что ресурсоснабжающая организация "Альянстеплоэнерго" в результате аварии не обеспечила надлежащий режим работы котельной в поселке Ясный. С начала 2026 года в коммунальных системах поселков Ясный и Таежный снизилась температура теплоносителя. В некоторых помещениях температура опускалась до +12 градусов. В СУ СК РФ по Архангельской области сообщали о возбуждении уголовного дела по данному факту.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Архангельской области и НАО Попову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, котельная в Ясном сейчас работает, температура в домах повышается, на данный момент она составляет в среднем плюс 18 градусов.

По данным Севгидромета, в Пинежском округе - минус 15 градусов, в отдельные дни новогодних каникул температура опускалась до 30 градусов мороза.