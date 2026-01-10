В Новгородской области без света остаются более 1 тыс. жителей

Причиной аварийных отключений стали неблагоприятные погодные условия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей Новгородской области остаются без электроснабжения в результате аварийных отключений в непогоду, сообщило главное управление МЧС РФ по Новгородской области. Днем 10 января в зоне отключения находились более 3 тыс. жителей.

"По состоянию на 21:00 мск 10 января в зоне отключения электроснабжения остаются 11 муниципальных округов Новгородской области. В зоне отключения находятся более 1 000 человек. Основными причинами нарушения электроснабжения являются обрывы линий электропередачи, выпадение осадков в виде снега и усиление ветра. Для восстановления энергоснабжения от Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запада" привлечены 68 бригад, 259 человек, 78 единиц техники", - говорится в сообщении областного главка МЧС.

На сегодня энергетики включили 8 940 километров ЛЭП и 6 194 трансформаторные подстанции в Новгородской области, сообщалось в официальном телеграм-канале ПАО "Россети".

Массовые отключения электроэнергии наблюдаются в Новгородской области с начала этого года из-за обильных снегопадов. Режим чрезвычайной ситуации действует в Валдайском, Демянском и Крестецком округах с 3 января, организованы пункты временного размещения людей. Жителям Крестецкого округа бесплатно раздавали бензин. В отдаленные деревни отправили 50 дизель-генераторов. На 8 января энергоснабжение восстановили, однако вечером 9 января погодные условия ухудшились, аварийные отключения возобновились.