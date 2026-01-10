Инструктор Осина: Россияне не пострадали при сходе лавины на курорте в Грузии

Лавина в регионе Сванети накрыла десятки туристов

ТБИЛИСИ, 10 января. /ТАСС/. Граждане России не пострадали из-за схода лавины на горнолыжном курорте Тетнулди в регионе Сванети в Грузии. Об этом ТАСС сообщила инструктор курорта Ирина Осина.

Ранее 10 января СМИ сообщили, что лавина на курорте Тетнулди накрыла десятки туристов, среди которых были россияне. Сообщалось также о по меньшей мере двоих пострадавших.

"После того как стало известно о сходе лавины, я позвонила начальнику спасательной службы - Левану Курдиани, и он прокомментировал произошедшее: подготовленная группа спускалась вне трасс по всем правилам безопасности, но сошла лавина и засыпала девушку, гражданку Грузии. Группа знала, как действовать в таких условиях, и спасатели оперативно подключились к спасению. Через полторы минуты девушку общими усилиями освободили из завалов - живую и невредимую", - сообщила Осина.

Как уточнила Осина, "россиян в группе не было". Что касается гражданки Грузии, оказавшейся под лавиной, ее госпитализировать не пришлось. "Все знали, что после сильных снегопадов, прошедших в горах грузинского региона Сванети, склоны очень подвижны. Поэтому вне трасс выходили люди, понимающие, что делают, и имеющие специальное снаряжение", - отметила инструктор.