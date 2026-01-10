ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Над Воронежем уничтожили несколько украинских беспилотников

Пострадавших и разрушений нет
19:32

ВОРОНЕЖ, 10 января. /ТАСС/. Над Воронежем и некоторыми районами области уничтожили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Над Воронежем и прилегающими районами силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько БПЛА", - написал он. Гусев также уточнил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. 

