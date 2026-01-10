МВД Сербии задействовало все силы сектора ЧС из-за сильных снегопадов

Режим чрезвычайного положения объявили в таких городах и муниципалитетах, как Лозница, Вальево, Осечина, Мали-Зворник, Крупань, Владимирци, Майданек, Сьеница и части территории Приеполья

БЕЛГРАД, 10 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Сербии задействовало все ресурсы сектора по чрезвычайным ситуациям для помощи населению из-за сильных снегопадов в некоторых районах страны.

Как сообщила пресс-служба ведомства, по распоряжению премьер-министра республики Джуро Мацута и главы МВД Ивицы Дачича все имеющиеся ресурсы сектора ЧС и были "задействованы и размещены на местах в соответствии с приоритетами и потребностями населения". В связи со снегопадами в девяти городах и муниципалитетах страны был объявлен режим чрезвычайного положения. В их число вошли Лозница, Вальево, Осечина, Мали-Зворник, Крупань, Владимирци, Майданек, Сьеница и часть территории муниципалитета Приеполье.

"Сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям в сотрудничестве с Республиканским управлением товарных резервов и Российско-сербским гуманитарным центром предоставили в общей сложности 19 генераторов мощностью от 120 до 750 кВт для нормализации электроснабжения в пострадавших населенных пунктах на территориях [муниципалитетов] Лозница, Вальево и Майданек", - подчеркнули в сербском МВД.

Российско-сербский гуманитарный центр в Нише был учрежден на основании соглашения между правительствами двух стран от 25 апреля 2012 года. Он создан в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории республики и других стран Балканского региона. Центр также отвечает за реализацию совместных проектов и программ на территории Сербии и других стран Балканского региона, в том числе по гуманитарному разминированию.