В Воронеже из-за атаки БПЛА пострадали два человека

Также повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных домах

ВОРОНЕЖ, 10 января. /ТАСС/. Над Воронежем сбили около 10 украинских беспилотников. Предварительно, в результате атаки пострадали два мирных жителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Всего на данный момент дежурные силы ПВО в небе над Воронежем обнаружили, уничтожили и подавили уже около 10 беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Гусев. Он уточнил, что, по предварительной информации, двое пострадавших получили ранения: у мужчины осколочные ранения, а у женщины - травма головы.

По информации губернатора, в результате падения обломков БПЛА повреждены остекление и фасады в трех жилых многоквартирных домах и одном строящемся здании. Еще в одном доме загорелась квартира, пожар потушен.