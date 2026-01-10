В Ялте произошел пожар в торговом центре на 1 тыс. кв. м

Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Пожар в торговом центре в поселке Виноградном в Ялте тушат на площади 1 тыс. кв. м, сведений о пострадавших не поступало. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

"Поступило сообщение о загорании в магазине "Доброцен" по адресу: ГО Ялта, пгт. Виноградное, ул. Красина. Незамедлительно к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что огнем охвачена крыша здания. Предварительная площадь пожара 1 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 50 человек и 16 единиц техники, добавили в пресс-службе.