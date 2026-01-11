Самолет рейса Красноярск - Сочи вернулся в аэропорт вылета

Причиной такого решения стала техническая неисправность

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс Красноярск - Сочи, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

При выполнении рейса по маршруту Красноярск - Сочи экипажем воздушного судна авиакомпании "Россия" принято решение о возврате в аэропорт вылета. Вылет самолета был запланирован на 00:00 11 января (20:00 мск 10 января).

"По предварительным данным, воздушное судно, следовавшее по маршруту Красноярск - Сочи, по техническим причинам осуществило возврат в аэропорт вылета. В результате произошедшего никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В настоящее время пассажиры уже отправились в Сочи на резервном самолете. Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).