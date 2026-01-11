ВСУ 11 раз атаковали машины МЧС в ЛНР в 2025 году

Повредили восемь транспортных средств ведомства, сообщил генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в 2025 году 11 раз наносили удары по машинам ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике, в результате чего повреждены восемь машин ведомства. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по ЛНР генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

"В Главном управлении [МЧС России по ЛНР] в 2025 году в результате агрессии вооруженных формирований Украины - было нанесено 11 ударов по транспортным средствам - повреждено 8 единиц транспортных средств", - сказал он.

Кацавалов уточнил, что все поврежденные ударами украинских войск машины удалось восстановить, они "находятся в боевом расчете".