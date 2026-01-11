One 31: на юге Таиланда боевики взорвали 11 автозаправочных станций

По информации телеканала, пострадал полицейский

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 11 января. /ТАСС/. Боевики на юге Таиланда привели в действие взрывные устройства и совершили поджоги на 11 автозаправочных станциях нефтегазовой компании PTT. Об этом сообщил телеканал One 31.

Серия скоординированных взрывов и поджогов произошла 11 января в провинциях Наратхиват, Паттани и Яла. Известно об одном пострадавшем полицейском. Экстренные службы приступили к устранению последствий атак, а силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности. Местные власти начали расследование нападений.

Вооруженный конфликт на мусульманском юге Таиланда длится более 70 лет. Особенно активно вооруженные формирования действуют с 2004 года. Они добиваются отделения региона и создания султаната на территории провинций Паттани, Яла и Наратхиват. После обострения конфликта в регионе погибли более 7 тыс. человек, пострадали более 13 тыс. Периодически боевики в этих провинциях совершают вылазки, нападая на сотрудников полиции и силы местной обороны. Эти регионы находятся вдали от популярных туристических маршрутов, поэтому не представляют угрозы для посещающих королевство туристов.