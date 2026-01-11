В Ялте ликвидировали пожар в торговом центре

Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Пожар в торговом центре в Ялте, возникший вечером 10 января, ликвидировали на площади 1 тыс. кв. м, пострадавших нет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

"В Ялте огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

К тушению было привлечено более 61 человека и 21 единицы техники. Причину пожара установят дознаватели МЧС России.