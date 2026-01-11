В Южно-Сахалинске задержали вылеты 15 рейсов

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Отправление 15 авиарейсов из Южно-Сахалинска и прибытие 8 задерживается, следует из информации на сайте аэропорта города в Сахалинской области. В справочной пояснили ТАСС - из-за метеоусловий.

Регион накрыл циклон. На юге Сахалина - снег с порывами ветра до 16 м/с. В центре и на севере острова температура доходит до минус 30 градусов, без осадков.

Задерживаются рейсы в Москву, Южно-Курильск, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск, Оху, Красноярск, Владивосток.

В дальневосточной транспортной прокуратуре отметили, что вылет одного из рейсов в Москву перенесен на 12 января. "Соблюдение прав пассажиров - на контроле транспортных прокуроров", - утверждают в прокуратуре.

На данный момент циклон находится в проливе Лаперуза и смещается на северо-восток, в течение дня будет двигаться по восточному побережью на север острова. "В связи с погодными условиями действуют ограничения движения по автобусным маршрутам. <…> Паромная переправа работает в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале правительства Сахалинской области.

На федеральных дорогах работают 48 единиц дорожной техники, 12 дорожных рабочих, на региональных - 102 единицы дорожной техники, 44 рабочих. "Несмотря на сложные погодные условия, нарушения в работе объектов ТЭК и ЖКХ отсутствуют", - добавили в правительстве региона.