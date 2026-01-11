ТАСС: в Таиланде при крушении катера пострадали 11 человек

Один человек находится в тяжелом состоянии, сообщил источник в местной туристической индустрии

Редакция сайта ТАСС

© Lauren DeCicca/ Getty Images, архив

БАНГКОК, 11 января. /ТАСС/. Катер с россиянами на борту разбился в Андаманском море неподалеку от острова Пхукет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в местной туристической индустрии.

"Катер с российскими туристами на борту столкнулся с другой лодкой в открытом море. Данный морской оператор проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса. Катера этой компании ранее уже попадали в аварии", - сказал он.

По данным властей провинции Пхукет, авария произошла в воскресенье в 08:55 по местному времени (04:55 мск). Всего на катере находилось около 40 туристов и членов экипажа. Известно о 11 пострадавших, 1 из которых находится в тяжелом состоянии. В настоящее время спасатели доставляют людей на берег.