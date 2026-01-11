В Карелии в ДТП пострадали девять человек

Среди них пять детей

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 января. /ТАСС/. В Карелии девять человек, включая пятерых детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей. Авария произошла 10 января в 22:26 мск на 261 км федеральной автодороги Р-21 "Кола", сообщил Госкомитет Карелии по безопасности.

"Вчера в 22:26 по системе 112 поступило сообщение о ДТП на 261 км автодороги Р-21 "Кола", в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. В ДТП пострадали 9 человек, из них 5 детей", - говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в Олонецкую ЦРБ и в ЦРБ города Лодейное Поле. Движение транспортных средств на участке аварии ведется в реверсивном порядке, добавили в госкомитете.