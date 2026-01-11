Председателя совета директоров ТБСС Хирьякова оштрафовали за дачу взятки

Его размер составил 163,2 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Суд в Москве назначил штраф в размере 163,2 млн рублей председателю совета директоров компании "Таможенный брокер спецсвязи" (ТБСС) Сергею Хирьякову в рамках рассмотрения уголовного дела о даче крупной взятки одному из чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС). Как сказано в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, второму фигуранту дела назначен аналогичный штраф.

"Признать Хирьякова Сергея Анатольевича и Раковского Александра Валерьевича виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), и назначить им наказание в виде штрафа в доход государства в размере семидесятикратной суммы взятки в размере 165 200 000 рублей", - говорится в приговоре в отношении каждого из осужденных.

Суд учел срок содержания Хирьякова и Раковского под стражей с 13 сентября 2024 года по 8 сентября 2025 года, а также период их нахождения под запретом определенных действий с 9 сентября 2025 года по 1 декабря 2025 года, смягчив назначенное фигурантам дела наказание в виде штрафа на 2 млн рублей - до 163,2 млн рублей.

Кроме того, суд в Москве отменил меру пресечения Хирьякову и Раковскому в виде запрета определенных действий, избрав осужденным на период до вступления приговора в законную силу подписку о невыезде и надлежащем поведении. Приговор оба обжаловать не стали.

Об аресте Хирьякова Замоскворецким районным судом Москвы стало известно в начале прошлого года. Тогда же судом было удовлетворено аналогичное ходатайство органов предварительного следствия в отношении Александра Раковского. Обоим было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Еще до рассмотрения материалов уголовного дела в столичном суде фигуранты полностью признали вину.

Как установил суд, осуществляя предпринимательскую деятельность в качестве таможенного представителя от имени ООО "ТБСС", (включенного в реестр таможенных представителей Федеральной таможенной службы РФ под № 0044), Раковский и Хирьяков совместно с неустановленными лицами вступили в преступный сговор, направленный на дачу взятки начальнику отдела таможенного досмотра специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации (исполняющему обязанности начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 специализированного таможенного поста ЦАТ ФТС РФ) Виталию Красильникову. Согласно материалам уголовного дела, Хирьяков с Раковским в период с конца мая по конец августа прошлого года "в ходе личных встреч в Москве и телефонных переговоров склоняли Красильникова к получению от них взятки в виде денег за общее покровительство по службе в интересах ООО "ТБСС", выраженное в создании преференциальных условий таможенного оформления и контроля, беспрепятственном оформлении деклараций на товары, поданных ООО "ТБСС" за пределами установленного рабочего времени, скорейшем выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой экспорта товаров за пределы РФ". Сотрудник ФТС в целях изобличения преступной деятельности фигурантов обратился в правоохранительные органы. Раковский в своем рабочем кабинете в московском офисе ООО "ТБСС" передал таможеннику, действовавшему под контролем правоохранителей, в интересах компании взятку в виде денег на общую сумму 2 360 000 рублей "за общее покровительство по службе", говорится в документах.

О компании

Как сказано на сайте компании "Таможенный брокер спецсвязи", она занимается международной перевозкой грузов, в том числе крупногабаритных, является таможенным представителем, таможенным перевозчиком, владельцем склада временного хранения и таможенного склада. Специализация - организация перевозок таких ценностей, как монеты, банкноты, драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них.

Уставный капитал ТБСС составляет около 20 млн рублей. До оглашения приговора Хирьяков официально являлся советником по внешнеэкономической деятельности ТБСС, а Раковский в этой же компании занимал должность первого заместителя генерального директора.