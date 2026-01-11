ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Председателя совета директоров ТБСС Хирьякова оштрафовали за дачу взятки

Его размер составил 163,2 млн рублей
Редакция сайта ТАСС
05:46
обновлено 05:52
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Суд в Москве назначил штраф в размере 163,2 млн рублей председателю совета директоров компании "Таможенный брокер спецсвязи" (ТБСС) Сергею Хирьякову в рамках рассмотрения уголовного дела о даче крупной взятки одному из чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС). Как сказано в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, второму фигуранту дела назначен аналогичный штраф.

"Признать Хирьякова Сергея Анатольевича и Раковского Александра Валерьевича виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), и назначить им наказание в виде штрафа в доход государства в размере семидесятикратной суммы взятки в размере 165 200 000 рублей", - говорится в приговоре в отношении каждого из осужденных.

Суд учел срок содержания Хирьякова и Раковского под стражей с 13 сентября 2024 года по 8 сентября 2025 года, а также период их нахождения под запретом определенных действий с 9 сентября 2025 года по 1 декабря 2025 года, смягчив назначенное фигурантам дела наказание в виде штрафа на 2 млн рублей - до 163,2 млн рублей.

Кроме того, суд в Москве отменил меру пресечения Хирьякову и Раковскому в виде запрета определенных действий, избрав осужденным на период до вступления приговора в законную силу подписку о невыезде и надлежащем поведении. Приговор оба обжаловать не стали.

Об аресте Хирьякова Замоскворецким районным судом Москвы стало известно в начале прошлого года. Тогда же судом было удовлетворено аналогичное ходатайство органов предварительного следствия в отношении Александра Раковского. Обоим было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Еще до рассмотрения материалов уголовного дела в столичном суде фигуранты полностью признали вину.

Как установил суд, осуществляя предпринимательскую деятельность в качестве таможенного представителя от имени ООО "ТБСС", (включенного в реестр таможенных представителей Федеральной таможенной службы РФ под № 0044), Раковский и Хирьяков совместно с неустановленными лицами вступили в преступный сговор, направленный на дачу взятки начальнику отдела таможенного досмотра специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации (исполняющему обязанности начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 специализированного таможенного поста ЦАТ ФТС РФ) Виталию Красильникову. Согласно материалам уголовного дела, Хирьяков с Раковским в период с конца мая по конец августа прошлого года "в ходе личных встреч в Москве и телефонных переговоров склоняли Красильникова к получению от них взятки в виде денег за общее покровительство по службе в интересах ООО "ТБСС", выраженное в создании преференциальных условий таможенного оформления и контроля, беспрепятственном оформлении деклараций на товары, поданных ООО "ТБСС" за пределами установленного рабочего времени, скорейшем выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой экспорта товаров за пределы РФ". Сотрудник ФТС в целях изобличения преступной деятельности фигурантов обратился в правоохранительные органы. Раковский в своем рабочем кабинете в московском офисе ООО "ТБСС" передал таможеннику, действовавшему под контролем правоохранителей, в интересах компании взятку в виде денег на общую сумму 2 360 000 рублей "за общее покровительство по службе", говорится в документах.

О компании

Как сказано на сайте компании "Таможенный брокер спецсвязи", она занимается международной перевозкой грузов, в том числе крупногабаритных, является таможенным представителем, таможенным перевозчиком, владельцем склада временного хранения и таможенного склада. Специализация - организация перевозок таких ценностей, как монеты, банкноты, драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них.

Уставный капитал ТБСС составляет около 20 млн рублей. До оглашения приговора Хирьяков официально являлся советником по внешнеэкономической деятельности ТБСС, а Раковский в этой же компании занимал должность первого заместителя генерального директора. 

Россия