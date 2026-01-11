Thairath: на Пхукете при крушении катера погибла россиянка

Из-за инцидента пострадали 19 иностранных туристов

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Thanapat Cherajin, архив

БАНГКОК, 11 января. /ТАСС/. Россиянка погибла в результате крушения катера в Андаманском море неподалеку от таиландского острова Пхукет. Об этом сообщила газета Thairath.

По данным издания, подтвержденной жертвой является 18-летняя российская туристка Елизавета Старых. При столкновении прогулочного катера с рыболовецким судном пострадали 19 иностранных туристов.

Источник ТАСС в местной туристической индустрии ранее сообщил, что "катер с российскими туристами на борту столкнулся с другой лодкой в открытом море". По его словам, оператор "проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса". "Катера этой компании ранее уже попадали в аварии", - уточнил собеседник.

По данным властей провинции Пхукет, авария произошла в воскресенье в 08:55 по местному времени (04:55 мск). Всего на катере находились около 40 туристов и членов экипажа.