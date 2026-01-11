Причиной пожара в жилом доме на Ставрополье стало короткое замыкание

При возгорании погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 11 января. /ТАСС/. Короткое замыкание стало причиной пожара в частном доме в станице Ессентукской Ставропольского края. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"По предварительным данным, причиной пожара является короткое замыкание. Прокуратура Предгорного района проводит по указанному факту проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС сообщили, что вечером 10 января в частном жилом доме на улице Терской станицы Ессентукской произошло возгорание. В результате пожара погибли два человека.