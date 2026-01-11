В Улан-Удэ кроссовер врезался в трамвайную остановку

Пострадали два человека

УЛАН-УДЭ, 11 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Октябрьском районе Улан-Удэ. Пострадали 16-летняя девочка и 61-летняя женщина, ожидавшие трамвай, сообщили в МВД по Бурятии.

"Сегодня днем на улице Ключевской 23-летний водитель автомобиля "Лексус", имеющий стаж вождения 1,5 года, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП два человека, находившиеся на остановке, были доставлены в медицинское учреждение, это 16-летняя школьница и 61-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД осуществляют работу на месте дорожно-транспортного происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего.