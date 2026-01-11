В Москве при столкновении автобусов пострадали два человека

ДТП произошло на Дмитровском шоссе

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. В Москве два транспортных средства столкнулись на Дмитровском шоссе, в результате пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло на Дмитровском шоссе в районе дома 64. "Столкнулись два транспортных средства, предварительно [установлено, что], в результате ДТП есть двое пострадавших", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства дорожной аварии.

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что столкнулись два автобуса, пострадали двое взрослых, по предварительным данным, их состояние не является тяжелым.