В Васильевке Запорожской области беспилотник ударил по супермаркету

В селе Верхняя Криница пострадал мужчина

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ в селе Верхняя Криница Васильевского муниципального округа в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Глава региона отметил, что мужчину 1972 года рождения доставили в Васильевскую ЦРБ. В Васильевке беспилотник атаковал здание супермаркета, частично повреждена его обшивка, пострадавших нет, написал Балицкий в Telegram-канале.

По его информации, за прошедшие сутки зарегистрировано четыре факта целенаправленных обстрелов ВСУ в населенных пунктах Запорожской области. "В Черниговском муниципальном округе в селе Новоказанковатое была обстреляна территория сельхозпредприятия. Повреждения получили комбайн и трактор, пострадавших нет", - добавил он.