В Китае двух россиян арестовали за курение в самолете

Правонарушение влечет за собой арест на срок от 5 до 15 суток, штраф и внесение в "черный список"

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Рогулин/ ТАСС, архив

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Китайские власти арестовали двух россиян за курение на борту самолета. Об этом сообщило посольство России в КНР.

Как уточняется в Telegram-канале дипломатической миссии, это произошло в первую неделю 2026 года. В связи с произошедшим посольство опубликовало предупреждение для пассажиров.

В дипмиссии напомнили, что в соответствии с законодательствоам КНР и для обеспечения безопасности на борту самолета на всех этапах полета категорически запрещается курить, в том числе использовать электронные сигареты и вейпы. Запрет действует во всех зонах самолета, включая туалеты.

В посольстве рассказали, что курение на борту самолета является серьезным правонарушением, влекующим за собой наказание в виде административного ареста на срок от 5 до 15 суток, штрафа, внесения в "черный список" недобросовестных пассажиров с возможным запретом на полеты китайскими авиакомпаниями на срок до года.