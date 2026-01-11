На жителя Коми, который открыл стрельбу и ранил полицейского, завели дело

Пострадавшему сотруднику на месте оказали помощь, а после доставили в медучреждение для дальнейшего лечения

СЫКТЫВКАР, 11 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя села Кельчиюр Ижемского района Республики Коми, который открыл стрельбу в селе и угрожал окружающим. Он выстрелил из ружья в сторону двоих прибывших на вызов полицейских и ранил одного из них дробью, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 января местный житель, находясь возле дома на улице Центральной села Кельчиюр, открыл стрельбу, угрожал окружающим и нарушал общественный порядок. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым фигурант оказал вооруженное сопротивление, произведя выстрел из ружья в сторону одного из них. Полицейский, избежав прямого попадания, получил ранение дробью. Его коллеги немедленно пресекли дальнейшие противоправные действия злоумышленника и обезвредили стрелка. Угроза для жизни и здоровья окружающих была ликвидирована.

Пострадавшему сотруднику на месте оказали медицинскую помощь, а после доставили в медучреждение для дальнейшего лечения. Его жизнь вне опасности, сообщили в следственном управлении.