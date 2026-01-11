В Исламабаде из-за взрыва бытового газа на свадьбе погибли восемь человек

Еще 12 пострадали

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 11 января. /ТАСС/. По меньшей мере 8 человек погибли, 12 пострадали в результате взрыва баллона с бытовым газом во время свадебных торжеств в секторе G-7 города Исламабад. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на представителей местных властей.

По их словам, инцидент произошел в частном доме, где проходила свадьба. Среди погибших оказались жених и невеста. Пострадавшие получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу. Взрывная волна повредила четыре соседних здания.

По факту произошедшего начато расследование.