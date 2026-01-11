Во Франции более 20 тыс. домов остаются без света после шторма

Значительная часть оставшихся без электричества домов находится в департаменте Манш

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Около 23 тыс. домов в Нормандии на северо-западе Франции остаются без электроснабжения после шторма "Горетти". Об этом сообщила радиостанция ici со ссылкой на оператора электросетей Enedis.

При этом значительная часть оставшихся без электричества домов находится в департаменте Манш (9,9 тыс.), где ранее объявлялся наивысший (красный) уровень угрозы погодной опасности в связи со штормом.

Шторм "Горетти" обрушился на Францию 9 января. Наиболее сильные порывы ветра были зарегистрированы в департаментах Манш (до 59 м/с), Кальвадос (до 40 м/с) и Орн (до 36 м/с), тогда как в Париже скорость ветра достигала 29 м/с. На фоне таких ураганных порывов ветра в ряде департаментов были зафиксированы падения деревьев, в том числе на дороги, автомобили и жилые дома.