В Киевской области призвали не перекрывать дороги из-за отключения света

Без электроэнергии остаются около 25 тыс. абонентов в области

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти Киевской области Украины предложили жителям не блокировать дороги в знак протеста против отсутствия тепла и света. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале главы областной госадминистрации Николая Калашника.

"Уважаемые жители Киевщины! Понимаю ваше возмущение из-за длительного отсутствия электроснабжения. Перекрытие дорог и блокирование движения никак не ускорит включение света", - написал чиновник. По его словам, сейчас без электроэнергии остаются около 25 тыс. абонентов в области.

По данным издания "Страна", жители села Гореничи Бучанского района перекрыли дорогу в знак протеста против того, что в их домах уже четвертые сутки нет света и тепла.