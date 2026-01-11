В Запорожской области более 46 тыс. абонентов обесточены из-за аварии

Отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Свыше 46 тыс. абонентов в пяти муниципальных округах Запорожской области остались без электроснабжения в результате аварии. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Временное отключение электроснабжения в 5 муниципальных образованиях Запорожской области: в Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах, части районов городских округов Мелитополь и Бердянск. Всего отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов, 46 125 абонентов", - написал он в своем Telegram-канале.