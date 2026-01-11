После выявления норовируса у туристов на "Шерегеше" завели дело

Ситуация находится на контроле Министерства туризма Кузбасса и Роспотребнадзора

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после выявления норовируса у туристов и сотрудников популярного бара "Грелка" на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

"В СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Павлу Васильевичу Курочкину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Ранее управление Роспотребнадзора сообщило о временном закрытии бара "Грелка", где у четырех сотрудников установлен этиологический агент - норовирус 2-го генотипа. Такой же возбудитель выявлен у двух туристов. Ситуация находится на строгом контроле Министерства туризма Кузбасса и Роспотребнадзора. Также проверки проводят региональные прокуратура и следственное управление СК РФ.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. За зимний сезон 2024-2025 годов там отдохнули свыше 2,5 млн человек со всей страны.