В Башкирии спасли замерзавшую девочку

Она не нашла дорогу к туристическому комплексу и потеряла сознание на середине Павловского водохранилища из-за переохлаждения

Редакция сайта ТАСС

УФА, 11 января. /ТАСС/. Спасатели в Башкирии спасли 15-летнюю девочку, которая не нашла дорогу к туристическому комплексу и потеряла сознание на середине Павловского водохранилища из-за переохлаждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

"На Павловском водохранилище спасателями найдена замерзающая 15-летняя девочка", - написал Первов. Он рассказал, что школьница приехала с отцом из Уфы на отдых в один из туристических комплексов в Караидельском районе на берегу водохранилища. Утром девочка отправилась на прогулку, но к обеду не вернулась.

После безуспешных попыток связаться с дочерью и самостоятельных поисков отец обратился за помощью в экстренные службы.

"Спасатели госкомитета РБ по ЧС с помощью судна на воздушной подушке оперативно обследовали прибрежную территорию и акваторию водохранилища. В течение получаса пропавшая девочка была найдена без сознания на середине водохранилища с признаками переохлаждения. Спасатели срочно эвакуировали ее на берег, согрев и оказав первую помощь, передали бригаде скорой помощи", - отметил Первов.

Как выяснилось, девочка заблудилась и не смогла самостоятельно найти обратную дорогу к комплексу. В результате переохлаждения она потеряла сознание.