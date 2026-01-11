Бастрыкин поручил завести дело после осквернения Доски почета в Ейске

На доске изображены портреты ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения Доски почета в городе Ейске Краснодарского края, сообщили в информационном центре ведомства.

Там рассказали, что Бастрыкин дал указание главе СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову завести уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в январе 2026 года в Ейске неустановленные лица осквернили Доску почета с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю была организована процессуальная проверка. Исполнение поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.