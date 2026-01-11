Следствию передали бриллиант оштрафованного за взятки главы ТБСС

Стоимость бриллианта составляет более 112 млн рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Суд в Москве сохранил арест на бриллиант размером более 10 карат и стоимостью более 112 млн рублей, изъятый ранее у председателя совета директоров компании "Таможенный брокер спецсвязи" (ТБСС) Сергея Хирьякова во время предварительного следствия по делу о даче взятки одному из чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС). Как сказано в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, драгоценный камень передадут в распоряжение следствия по другому уголовному делу.

"Сохранить арест на имущество Хирьякова С. А.: бриллиант (природный алмаз в обработанном виде) со следующими характеристиками: Full Round Cut D/IF 10,02 ct; polish - excellent, symmetry - excellent, fluorescence - none, стоимостью 112 192 217 рублей, - передав его в распоряжение СУ УМВД России по Одинцовскому городскому органу", - говорится в резолютивной части приговора.

Кроме того, суд первой инстанции сохранил арест до исполнения обвинительного приговора в части наказания в виде штрафа на один из банковских счетов осужденного, где у него находятся более 195,5 млн рублей.

Вместе с тем по вступлении приговора в законную силу будут сняты другие обеспечительные меры, наложенные в начале следствия на активы фигурантов, среди них квартира Хирьякова в центре Москвы стоимостью более 47 млн рублей и его земельный участок в центре Сочи за 23 млн рублей общей площадью почти 1 тыс. кв. м, а также другие жилые и нежилые помещения. Общая кадастровая стоимость находящейся под арестом недвижимости только у Хирьякова составляет около 100 млн рублей. Также под арестом пока останутся около 10 его банковских счетов, общая сумма которых составляет около 47 млн рублей, и изъятые у бизнесмена в ходе следствия денежные средства: почти 700 тыс. рублей, около €2 тыс. и $18,6 тыс.

Это же решение касается и в отношении более 210 коллекционных монет Хирьякова из золота, платины и серебра, отнесенных судом к предметам коллекционирования по нумизматике общей стоимостью около 80 млн рублей.

В части назначенного наказания Александру Раковскому в виде штрафа до исполнения приговора сохранен арест на два его автомобиля, банковские счета, квартиры и другую недвижимость бизнесмена в Москве и Клину, общая сумма всех арестованных у него активов составляет около 37 млн рублей. Сама взятка в размере 2,36 млн рублей, изъятая у него оперативниками в виде наличных денег (472 банкноты по 5 тыс. рублей) во время задержания с поличным, указанная в деле в качестве одного из вещдоков, конфискована в доход государства.

О приговоре

Ранее сообщалось, что Хирьяков и Раковский признаны виновными в даче крупной взятки (ст. 291 УК РФ, им назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере семидесятикратной суммы взятки в размере 165,2 млн рублей. Однако суд учел срок содержания Хирьякова и Раковского под стражей с 13 сентября 2024 года по 8 сентября 2025 года, а также период их нахождения под запретом определенных действий с 9 сентября 2025 года по 1 декабря 2025 года, снизив сумму назначенного штрафа на 2 млн рублей, то есть до 163,2 млн рублей.

Кроме того, суд первой инстанции отменил меру пресечения Хирьякову и Раковскому в виде запрета определенных действий, избрав осужденным на период до вступления приговора в законную силу подписку о невыезде и надлежащем поведении. Приговор оба обжаловать не стали. Еще до рассмотрения материалов уголовного дела в столичном суде фигуранты полностью признали вину.

Как установил суд, осуществляя предпринимательскую деятельность в качестве таможенного представителя от имени ООО "ТБСС", (включенного в реестр таможенных представителей Федеральной таможенной службы РФ под № 0044), Раковский и Хирьяков совместно с неустановленными лицами вступили в преступный сговор, направленный на дачу взятки начальнику отдела таможенного досмотра специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Федеральной таможенной службы Российской Федерации (исполняющему обязанности начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля №1 специализированного таможенного поста ЦАТ ФТС РФ) Виталию Красильникову. Согласно материалам дела, Хирьяков с Раковским в период с конца мая по конец августа прошлого года в ходе личных встреч в Москве и телефонных переговоров склоняли Красильникова к получению от них взятки в виде денег за общее покровительство по службе в интересах ТБСС, выраженное в создании преференциальных условий таможенного оформления и контроля, беспрепятственном оформлении деклараций на товары, поданных компанией за пределами установленного рабочего времени, скорейшем выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой экспорта товаров за пределы РФ. Сотрудник ФТС в целях изобличения преступной деятельности фигурантов обратился в правоохранительные органы. Раковский в своем рабочем кабинете в московском офисе ООО "ТБСС" передал таможеннику, действовавшему под контролем правоохранителей, в интересах компании взятку в виде денег на общую сумму 2,36 млн рублей за общее покровительство по службе, говорится в документах.

Как сказано на сайте компании "Таможенный брокер спецсвязи", она занимается международной перевозкой грузов, в том числе крупногабаритных, является таможенным представителем, таможенным перевозчиком, владельцем склада временного хранения и таможенного склада. Специализация - организация перевозок таких ценностей, как монеты, банкноты, драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них.