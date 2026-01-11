В Севастополе объявляли воздушную тревогу
19:03
обновлено 20:46
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Сигнал воздушной тревоги объявляли в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщал губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.
В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя также сообщили, что морской и общественный транспорт прекращает движение.
Позже Развожаев сообщил в Telegram-канале, что воздушную тревогу отменили. В Telegram-канале дирекции городского транспорта уточнили, что общественный транспорт возобновляет движение.
В новость внесены изменения (23:46 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.