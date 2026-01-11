ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Морской и общественный транспорт прекращал движение
19:03
обновлено 20:46

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Сигнал воздушной тревоги объявляли в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщал губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.

В Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя также сообщили, что морской и общественный транспорт прекращает движение. 

Позже Развожаев сообщил в Telegram-канале, что воздушную тревогу отменили. В Telegram-канале дирекции городского транспорта уточнили, что общественный транспорт возобновляет движение.

В новость внесены изменения (23:46 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги. 

