Погибшая из-за ночной атаки БПЛА на Воронеж оказалась учительницей

Администрация города выразила соболезнования семье

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Женщина, погибшая в результате ночной атаки беспилотников на Воронеж, была учительницей русского языка и литературы. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Дина Леонидовна родилась в Советском районе Курской области, где и окончила государственный университет. С 2019 года работала учителем русского языка и литературы в школе № 84 в Воронеже", - говорится в сообщении. Отмечается, что Дина Леонидовна пользовалась авторитетом среди коллег, учащихся и их родителей.

Администрация города выразила соболезнования родным погибшей, подчеркнув, что постоянно поддерживает связь с семьей и предоставляет всю необходимую помощь.

В субботу Воронеж подвергся одной из самых сильных атак БПЛА с начала СВО. Украинские войска атаковали гражданские объекты, повреждения получили больше 10 многоквартирных домов, столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий.