В Саратовской области от отравления угарным газом погибли шесть человек

Среди них дети

САРАТОВ, 12 января. /ТАСС/. В городе Балакове Саратовской области шесть человек, в числе которых дети, погибли в результате отравления угарным газом в одном из домов. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следствием предварительно установлено, что 12 января 2026 года в квартире, расположенной в одном из домов на улице Академика Жук города Балакова, обнаружены тела шести человек: 45-летняя женщина, 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей 9 и 4 лет, личности остальных устанавливаются", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.

Как уточнили в управлении, дверь квартиры вскрыли спасатели областной службы спасения. Следователи завели дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.