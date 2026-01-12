В Башкирии рысь с бешенством напала на девочку в детском лагере

Ребенка с небольшой укушенной раной лица доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

УФА, 12 января. /ТАСС/. Девочка получила рану лица в результате нападения бешеной рыси в лагере рядом с Уфой. Она была госпитализирована и получила лечение от бешенства, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

"Бешеная рысь напала на ребенка в детском лагере под Уфой. ЧП произошло на прошлой неделе. Маленькую пациентку с небольшой укушенной раной лица доставили в Благовещенскую ЦРБ, где ее осмотрели врачи и провели первый этап профилактики бешенства. После ребенка направили в травмпункт РДКБ. Девочке сделали вторую прививку и направили на амбулаторное лечение", - написал Рахматуллин.