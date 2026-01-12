Свириденко: ситуация с электроэнергией в некоторых районах Киева самая сложная

Премьер-министр Украины также сообщила, что в непростом положении находятся Одесская и Харьковская области

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ситуация с электроэнергией в отдельных районах Киева, а также на левом берегу Киевской области остается самой сложной. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах", - написала она в своем Telegram-канале.

Свириденко также сообщила, что в непростом положении находятся Одесская и Харьковская области, а также подконтрольная Киеву территория ДНР, где потребители остались без электричества после ночных взрывов.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года. На прошлой неделе в городе в очередной раз вводились аварийные отключения света из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления. Днем позже Владимир Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность столицы к решению проблем с энергетической инфраструктурой города.