В Екатеринбурге неизвестный плеснул химикат в лицо женщине

Пострадавшая была госпитализирована

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Злоумышленник плеснул в лицо женщине химикат в Екатеринбурге. Пострадавшая госпитализирована, сообщили в МВД по городу.

Ранее в СМИ появилась информация, что у въезда в подземный паркинг дома на бульваре Владимира Белоглазова неизвестный облил женщину кислотой.

"Сообщение о причинении телесных повреждений гражданке поступило около 07:30 (05:30 мск - прим. ТАСС) в отдел полиции №14. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к происшествию. Пострадавшая госпитализирована", - сообщили в МВД.

В ведомстве уточнили, что жизни пострадавшей ничто не угрожает. По результатам разбирательства будет принято решение о возбуждении дела.