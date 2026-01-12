ТАСС: уголовное дело самарского священника об изнасиловании прекратили

Его арестовали в январе 2025 года

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 12 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении священника из Самары, которого подозревали в изнасиловании прихожанки, прекращено. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Дело прекращено", - сказала собеседница агентства. Подробности процесса не раскрываются.

В январе 2025 года Самарский районный суд арестовал священника местной церкви по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней прихожанки. В местных СМИ сообщалось о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.