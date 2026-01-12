В Сургуте произошел пожар в ресторане

Эвакуированы 42 человека

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 января. /ТАСС/. Пожар произошел в ресторане города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа на площади 10 кв. м, эвакуированы 42 человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

"Поступило сообщение о возгорании в ресторане Сургута. <…> В 15:35 (13:35 мск) на момент прибытия спасателей наблюдалось плотное задымление. Из здания было эвакуировано 42 человека. В 15:47 (13:47 мск) открытое горение ликвидировано на площади 10 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших, предварительно, нет.